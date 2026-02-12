Cassonetti interrati fuori uso petizione dei residenti

I residenti di piazza Matteotti si sono riuniti questa mattina per protestare contro i cassonetti interrati fuori uso. Da giorni, non riescono più a gettare i rifiuti e si sentono abbandonati. La situazione ha creato caos e disagio tra i cittadini, che chiedono interventi immediati. Una petizione è stata avviata per chiedere che i cassonetti vengano sistemati al più presto.

I residenti del centro protestano per i disagi relativi all'impossibilità di utilizzare i cassonetti interrati in piazza Matteotti. Siamo sulla vena Mazzarini all'altezza di via Bologna, dove dallo scorso anno l'area è interdetta. Si deve decidere se restaurare i manufatti esistenti, oppure eliminarli per sostituirli con una isola ecologica tradizionale fuori terra. La protesta monta e nei giorni scorsi Andrea Arfilli ha consegnato all'Urp del Comune di Cesenatico le 163 firme raccolte nelle ultime settimane per chiedere una decisione definitiva. Alcuni cittadini hanno deciso di mobilitarsi dopo mesi di segnalazioni e disagi legati a un impianto ormai inutilizzabile.

