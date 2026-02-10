Albese scuolabus al centro della richiesta di genitori e residenti | petizione per il 2026 27

Una mobilitazione di genitori e residenti di Albese con Cassano, in provincia di Como, ha portato alla creazione di una petizione per chiedere il ritorno dello scuolabus nel 202627. Le famiglie si sono riunite per chiedere un servizio che, negli ultimi anni, è stato ridotto o sospeso. Ora sperano di ottenere risposte dai sindaci e dalle autorità locali, mentre la petizione sta già raccogliendo molte firme.

Una mobilitazione di genitori e residenti ad Albese con Cassano, in provincia di Como, ha dato il via ad una petizione per il ripristino del servizio scuolabus a partire dall'anno scolastico 202627. La richiesta, sostenuta dalla preoccupazione per la sicurezza degli studenti, la sostenibilità ambientale e la regolarità della frequenza scolastica, mira a sollecitare un intervento dell'Amministrazione comunale. La questione dello scuolabus è tornata al centro del dibattito locale con l'avvio di una raccolta firme online. I promotori sottolineano come il servizio non rappresenti un mero comfort, ma una necessità concreta per molte famiglie.

