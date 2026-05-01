Le famiglie italiane hanno speso circa 43 miliardi di euro per l'acquisto di ortofrutta nel corso dell'ultimo anno. Tra i prodotti più richiesti si trovano avocado, frutti rossi e alimenti biologici, che si confermano come i principali trend di consumo. I dati indicano un aumento delle vendite rispetto agli anni precedenti, con una maggiore attenzione verso prodotti salutari e sostenibili.

I consumi delle famiglie italiane continuano a crescere, e quello dell’ ortofrutta si distingue oggi come uno dei comparti più dinamici del commercio. Secondo i dati presentati da Ismea al Macfrut 2026 di Rimini, con un valore che sfiora i 43 miliardi di euro, la spesa di frutta e verdura incide per il 23% sul totale della spesa alimentare. A trainare la crescita non è solo il ritorno a un’alimentazione più sana, ma anche un cambiamento strutturale dei consumi. Ortofrutta, come sono cambiati i consumi: i nuovi trend. L’aumento della spesa ortofrutticola non è solo un riflesso dell’inflazione, ma l’esito di un incremento reale nei volumi e nei valori di acquisto.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ortofrutta, spesa famiglie italiane sale a 43 miliardi: avocado, frutti rossi e bio i nuovi trend

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