Ortofrutta da 60 miliardi Macfrut accende i riflettori sul settore | inaugurazione con il ministro Lollobrigida
Venerdì 21 aprile si apre la 43esima edizione di Macfrut, la fiera dedicata alla filiera internazionale dell’ortofrutta che si svolge al Rimini Expo Centre fino al 23 aprile. L’evento sarà inaugurato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che prenderà parte alla cerimonia di apertura prevista alle ore 9,30. La manifestazione si concentra sul settore con un fatturato di circa 60 miliardi di euro.
Sarà il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida a inaugurare la 43esima edizione di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile (ingresso ore 9,30-18). La cerimonia di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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