Il 25 aprile a Roma si sono verificati alcuni spari con piombini, coinvolgendo un giovane di 21 anni. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha deciso di cambiare l’accusa da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate, anche per premeditazione. Il ragazzo ha dichiarato di sentirsi in imbarazzo per quanto accaduto e ha definito il gesto come irrazionale.

Lo ha deciso il gip al termine dell'udienza di convalida che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il ragazzo, che ha dichiarato di "non aver alcun legame con la Brigata Ebraica", andrà ai domiciliari Per il ventunenne.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spari piombini 25 aprile a Roma, caduta accusa tentato omicidio per Eithan Bondi, il 21enne: "Mi vergogno", gip: "Gesto irrazionale"

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