Spari piombini il 25 aprile a Roma contro 2 membri Anpi arrestato 21enne Eithan Bondi appartenente alla Brigata Ebraica

Il 25 aprile a Roma si sono verificati degli spari con piombini rivolti contro due membri dell’Anpi durante un corteo. Un giovane di 21 anni, appartenente alla Brigata Ebraica, è stato arrestato in relazione all’accaduto. Due attivisti sono rimasti feriti durante l’episodio, ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine. La polizia sta lavorando per ricostruire la dinamica e identificare eventuali altri coinvolti.

Fermato un 21enne per gli spari al corteo del 25 aprile a Roma: feriti due attivisti Anpi. Indagini sul movente politico e sulle dichiarazioni legate alla Brigata Ebraica È stato arrestato il 21enne Eithan Bondi, appartenente alla Brigata Ebraica, per gli spari con piombini alla manifestazion.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Spari piombini il 25 aprile a Roma contro 2 membri Anpi, arrestato 21enne Eithan Bondi appartenente alla Brigata Ebraica Notizie correlate Spari contro Anpi a Roma il 25 aprile, fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraicaLa Polizia di Stato nella notte ha fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraica, presunto autore degli spari contro gli attivisti dell'Anpi a... Spari contro una coppia dell'Anpi per il 25 aprile a Roma, fermato nella notte un 21enne appartenente alla comunità ebraicaUn giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi... Tutti gli aggiornamenti È stato arrestato un uomo per gli spari del 25 aprile a RomaA Roma è stato arrestato un uomo di 21 anni per gli spari alla manifestazione del 25 aprile vicino al parco Schuster, nella zona Ostiense-San Paolo, in cui erano rimaste ferite due persone. L’uomo si ... ilpost.it Eithan Bondi, fermato il ragazzo che ha sparato al corteo del 25 aprile: ha 21 anni. «Sono della Brigata Ebraica»Scoperto l'autore degli spari con una pistola a pallini contro due iscritti all’Anpi nel pomeriggio di sabato scorso al corteo del 25 aprile al parco Schuster a Roma. La polizia ... leggo.it