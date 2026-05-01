Spari 25 aprile a Roma caduta accusa tentato omicidio per Eithan Bondi il 21enne | Mi vergogno gip | Gesto irrazionale

Il 25 aprile a Roma si sono verificati alcuni spari che hanno portato all'arresto di un giovane di 21 anni. Inizialmente accusato di duplice tentato omicidio, l'uomo ha dichiarato di sentirsi in imbarazzo. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e ha modificato l’accusa, passando da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate con premeditazione, definendo il gesto come irrazionale.

Lo ha deciso il gip al termine dell'udienza di convalida che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il ragazzo, che ha dichiarato di non aver "alcun legame con la Brigata Ebraica", andrà ai domiciliari Per il ventunenne.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Spari 25 aprile a Roma, caduta accusa tentato omicidio per Eithan Bondi, il 21enne: "Mi vergogno", gip: "Gesto irrazionale" Notizie correlate Spari contro attivisti Anpi il 25 aprile, Bondi ai domiciliari: “Mi vergogno e chiedo scusa”. Cade l'accusa di tentato omicidioIl gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Eitan Bondi , il 21enne fermato per aver sparato con una pistola ad aria compressa a due... Spari al corteo del 25 aprile, concessi i domiciliari a Eitan Bondì. Perché cade l’accusa di tentato omicidio: «Mi vergogno. Nessun movente politico»Eitan Bondì, il ventunenne arrestato dopo aver confessato di aver esploso colpi di pistola ad aria compressa contro due attivisti dell’Anpi durante... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: È stato arrestato un uomo per gli spari del 25 aprile a Roma; Fermo di Eitan Bondi per gli spari al 25 aprile: in casa trovati coltelli, pistole softair e vessilli israeliani; Chi è Eitan Bondì, il 21enne fermato per gli spari al 25 aprile. I coltelli e il sospetto dei contatti con estremisti; Spari agli iscritti all'Anpi al corteo del 25 aprile a Roma, la foto del 21enne fermato: Ha detto di far parte della Brigata Ebraica. 25 aprile, spari a parco Schuster: non convalidato il fermo di Bondi, disposti i domiciliariNon è stato convalidato, durante l'udienza per la convalida, il fermo di Eithan Bondì, il giovane di 21 anni che il 25 aprile ha sparato con una pistola da ... lapresse.it Spari del 25 aprile, Eithan Bondì verso i domiciliari: si dice pentito e nega legami con la Brigata EbraicaGesto deplorevole, mi vergogno. Così ha dichiarato il 21enne Eitan Bondì, autore degli spari al 25 aprile che hanno ferito due manifestanti Anpi ... virgilio.it L’arresto del 21enne Eithan Bondi per gli spari del 25 Aprile porta l’attenzione di molti organi di stampa dentro le vicende comunitarie e vari giornali sembrano avallare l’ipotesi di una “degenerazione squadristica” denunciata ieri da Gad Lerner con accuse di facebook Ha confessato Eithan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato con una pistola softair a due iscritti all'Anpi che il 25 aprile, al termine del corteo per la Liberazione, rientravano a casa su via delle Sette Chiese, nei pressi del parco Schuster a Roma. Il giovane x.com