Spari nella notte al Quarticciolo ferito un 23enne nella piazza di spaccio di via Ostuni

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, nella zona del Quarticciolo, si sono registrati alcuni spari in via Ostuni. Un giovane di 23 anni è stato colpito e portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini sui fatti. Non ci sono al momento dettagli sulle cause dello scontro a fuoco.

Colpi d’arma da fuoco in via Ostuni a Roma: un giovane di 23 anni ferito e ricoverato al San Giovanni. Indagini dei carabinieri su possibili legami con lo spaccio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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