Spari nella notte al Quarticciolo ferito un 23enne nella piazza di spaccio di via Ostuni

Nella notte, nella zona del Quarticciolo, si sono registrati alcuni spari in via Ostuni. Un giovane di 23 anni è stato colpito e portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini sui fatti. Non ci sono al momento dettagli sulle cause dello scontro a fuoco.

Colpi d’arma da fuoco in via Ostuni a Roma: un giovane di 23 anni ferito e ricoverato al San Giovanni. Indagini dei carabinieri su possibili legami con lo spaccio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Agguato notturno al Quarticciolo, sparatoria nella nota piazza di spaccio: un feritoIntorno all’una di notte, tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio, un uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola in via Ostuni, al... Ostuni, agguato nella notte: imprenditore ferito a colpi di pistola nella zona artigianaleAgguato nella notte a Ostuni: un imprenditore di circa 60 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco nei pressi della sua abitazione alla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spari a Casal del Marmo, barista ferito a un piede. La vittima: Hanno cercato di rapinarmi; Valenzano, raffica di spari nella notte: colpi esplosi vicino a una pizzeria; Firenze, spari nella notte ad un portone di una casa vicina al Parco delle Cascine; Spari al corteo del 25 aprile a Roma, fermato nella notte un 21enne. Spari a Somma Vesuviana, ferito 32enne nella notte: Ho solo sentito un dolore improvvisoUn 32enne è stato ricoverato nella notte all'Ospedale del Mare per una ferita da arma da fuoco; sarebbe stato colpito a Somma Vesuviana (Napoli), la sua ... fanpage.it Spari nella notte contro il portone di un condominioIl palazzo si trova in via Boito, dietro l'ex manifattura tabacchi. A dare l'allarme alcuni residenti. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi ... rainews.it Ancora spari nella città di Bari. La sera del 29 aprile il quartiere Libertà, nella zona del Redentore, è stato teatro di una “stesa”: due moto con uomini armati e incappucciati hanno esploso colpi in aria, seminando panico tra i presenti ma senza provocare feriti. - facebook.com facebook Spari 25 aprile a Roma e clima anti-ebraico, "io so e ho le prove": la dura accusa di Pierluigi Battista x.com