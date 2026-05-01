Due ragazze di 23 e 24 anni sono state ferite alle gambe durante una sparatoria avvenuta nel centro di Napoli. Le giovani sono state colpite per errore mentre si trovavano in strada. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono stati ancora chiariti i motivi del conflitto a fuoco. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta o ferita nell’incidente.

Attimi di paura nel cuore di Napoli, dove nella tarda serata di ieri si è verificata una sparatoria che ha coinvolto, loro malgrado, due giovani donne. L’episodio è avvenuto in via Francesco Saverio Correra, a ridosso della mezzanotte, quando alcuni sconosciuti avrebbero dato vita a un violento conflitto a fuoco in strada. Nel corso degli spari, due ragazze di 23 e 24 anni, entrambe napoletane e incensurate, sono state raggiunte da proiettili alle gambe. Secondo le prime ricostruzioni, le giovani si trovavano in zona e sarebbero state colpite in maniera del tutto accidentale, senza alcun coinvolgimento diretto nei fatti. Le ferite sono state immediatamente soccorse dal personale del 118 e trasferite all’ospedale CTO.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sparatoria a Napoli, ferite due ragazze: colpite per errore durante un conflitto a fuoco

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