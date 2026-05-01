Napoli due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli | non sono gravi

Due ragazze sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Le giovani non sono in condizioni gravi. La sparatoria si è verificata tra i vicoli del quartiere, causando la fuga di alcuni proiettili e ferendo accidentalmente alcune persone che si trovavano nelle vicinanze. La zona è stata ispezionata dalle forze dell'ordine, che stanno cercando di fare luce sull’accaduto.

Ancora uno scontro a fuoco tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, ancora proiettili vaganti e ancora passanti feriti per errore. Ieri notte in via Correra, due ragazze sono state ferite nella notte da colpi di arma da fuoco. Sono residenti nella zona del Cavone, non sono in gravi condizioni. Indagini dei carabinieri, si lavora su uno scontro a fuoco avvenuto prima della mezzanotte in via Correra. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni che stavano verosimilmente passeggiando in strada sarebbero state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal personale del 118, sono state trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale CTO. Dalla coscia sinistra della 24enne i medici hanno estratto un’ogiva.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli: non sono gravi Notizie correlate Sparatoria a Napoli, ferite due ragazze: colpite per errore durante un conflitto a fuocoAttimi di paura nel cuore di Napoli, dove nella tarda serata di ieri si è verificata una sparatoria che ha coinvolto, loro malgrado, due giovani... Napoli, due giovani ferite da proiettili vaganti durante una sparatoria? Cosa sapere Due donne di 23 e 24 anni ferite da proiettili vaganti in via Correra a Napoli. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sparatoria a Napoli, due ragazze ferite ai Quartieri Spagnoli; Sequestri a Napoli, beni e locali nel mirino: indagine su presunti capitali illeciti; Delitto di Garlasco, nuova ricostruzione della Procura: indagato Andrea Sempio, si riapre il caso; Pizzaiolo di Pagani ucciso a Ibiza: arrestato un 45enne, si indaga sul movente. Napoli, due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli: non sono graviAncora uno scontro a fuoco tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, ancora proiettili vaganti e ancora passanti feriti per errore. Ieri notte in via Correra, due ragazze sono state ferite nella ... ilmattino.it Sparatoria nel centro di Napoli: due ragazze ferite alle gambeLo scontro a fuoco sarebbe avvenuto in via Correra, a pochi passi da piazza Dante. Le vittime sarebbero state colpite casualmente mentre passeggiavano ... napolitoday.it Due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli - facebook.com facebook