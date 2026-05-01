Il 25 aprile a Roma si sono verificati alcuni spari di pistola ad aria compressa, coinvolgendo un giovane di 21 anni che è stato successivamente arrestato. Dopo l’interrogatorio, è stato disposto il suo trasferimento dagli arresti in carcere agli arresti domiciliari. In un'intervista, l’uomo si è detto pentito e ha dichiarato di non avere alcun legame con la Brigata Ebraica.

Roma, 1 maggio 2026 - Eitan Bondì, il ventunenne fermato per aver sparato colpi di pistola ad aria compressa contro un uomo e una donna dell'Anpi al termine del corteo per il 25 aprile, lascerà il carcere per andare agli arresti domiciliari. A deciderlo è stato il gip al termine dell'udienza di convalida che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. "Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, mi vergogno di quanto ho fatto. Esprimo solidarietà verso le persone ferite e di chi si è sentito offeso dal mio gesto. Voglio specificare che non faccio parte di nessun gruppo: non ci sono moventi politici e ideologici dietro il mio gesto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spari a Roma il 25 aprile, Eitan Bondì ai domiciliari. “Mi vergogno per quanto ho fatto, nessun legame con la Brigata Ebraica”

Spari a Roma, ai domiciliari Eitan Bondì: «Mi vergogno, non ho legami con la Brigata Ebraica»

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