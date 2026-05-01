Spari dopo il corteo del 25 aprile oggi udienza di convalida per il 21enne fermato

Oggi si tiene l’udienza di convalida per un giovane di 21 anni fermato in seguito ai colpi d’arma da fuoco avvenuti dopo il corteo del 25 aprile. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno proceduto con l’arresto. La data dell’udienza è stata fissata per il primo maggio. La vicenda si inserisce nel quadro di un episodio che ha coinvolto la manifestazione e i suoi partecipanti.

(Adnkronos) – E’ fissata per oggi, 1 maggio, l’udienza di convalida per Eitan Bondì, il ventunenne fermato con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi per aver sparato colpi di pistola ad aria compressa contro un uomo e una donna dell’Anpi al termine del corteo per il 25 aprile nei pressi di Parco Schuster a Roma. Nei confronti del ragazzo, che si trova detenuto a Regina Coeli, la procura di Roma chiede la conferma del carcere. Il giovane, che aveva lasciato l’università e lavorava come agente immobiliare e rider, è stato individuato dai poliziotti della Digos dopo le indagini coordinate dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi e dalla pm Lucia Lotti.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Spari dopo corteo 25 aprile a Roma, fermato 21enne: è accusato di tentato omicidio Spari al corteo del 25 aprile a Roma, fermato un 21enneAGI - Un 21enne è stato fermato dai poliziotti della Digos perché sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; Spari dopo corteo 25 aprile a Roma, fermato un 20enne; 25 aprile, spari a Roma dopo il corteo: feriti due manifestanti, caccia ai responsabili; L'uomo degli spari al corteo del 25 aprile a Roma e l'ipotesi del sopralluogo. Siti dell'ultradestra ai raggi x. Spari dopo il corteo del 25 aprile, oggi udienza di convalida per il 21enne fermatoEitan Bondì è accusato di tentato omicidio e porto abusivo di armi dopo i colpi di pistola esplosi nei pressi di Parco Schuster contro due manifestanti dell'Anpi ... adnkronos.com Spari dopo corteo 25 aprile a Roma, fermato 21enne: è accusato di tentato omicidioRoma, 29 apr. - (Adnkronos) - Un 21enne è stato fermato in relazione al ferimento di un uomo e una donna con colpi di pistola ad aria compressa al ... iltempo.it FOGGIA | Le immagini girate pochi secondi dopo gli spari che hanno ucciso il personal trainer Dino Carta - facebook.com facebook Nel tg delle 19.35 #TgRSicilia Solidarietà dopo gli spari Dopo l'intimidazione a colpi di arma da fuoco, arriva la solidarietà della società civile per il ristoratore della borgata palermitana di Sferracavallo x.com