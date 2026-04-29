Un uomo di 21 anni è stato arrestato a Roma in relazione a un episodio di sparatoria avvenuto dopo il corteo del 25 aprile vicino a Parco Schuster. Durante l'evento, due persone sono state colpite da colpi di pistola ad aria compressa. L'arresto è stato effettuato in seguito alle indagini condotte dalle forze dell'ordine, che hanno identificato il sospettato come responsabile dell'accaduto.

Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - Un 21enne è stato fermato in relazione al ferimento di un uomo e una donna con colpi di pistola ad aria compressa al termine del corteo per il 25 aprile nei pressi di Parco Schuster a Roma. Il giovane, Eithan Bondi,?iscritto alla Comunità ebraica della Capitale, è accusato di tentato omicidio. Al ragazzo viene contestata anche la detenzione e il porto abusivo di armi. La Digos, che aveva immediatamente acquisito le immagini delle telecamere della zona e sentito i testimoni, ha individuato dopo le indagini coordinate dalla procura di Roma il presunto autore del gesto, che a bordo di uno scooter, con giacca mimetica e casco integrale, ha sparato almeno tre colpi contro i due manifestanti, che avevano attorno al collo il fazzoletto rosso dell'Anpi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spari dopo corteo 25 aprile a Roma, fermato 21enne: è accusato di tentato omicidio

Spari contro l’Anpi al corteo del 25 aprile, arrestato 21enne: «Sono della Brigata Ebraica»

Notizie correlate

Leggi anche: Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Etihan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio

Leggi anche: Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; 25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna; L'uomo degli spari al corteo del 25 aprile a Roma e l'ipotesi del sopralluogo. Siti dell'ultradestra ai raggi x; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi.

Spari dopo corteo 25 aprile a Roma, fermato 21enne: è accusato di tentato omicidioRoma, 29 apr. - (Adnkronos) - Un 21enne è stato fermato in relazione al ferimento di un uomo e una donna con colpi di pistola ad aria compressa al ... iltempo.it

Spari al corteo del 25 aprile, arrestato un 21enne: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidioUn giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell'Anpi, avvenuta il ... ilmessaggero.it

Intervenendo dopo gli spari alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca il presidente alimenta la mentalità complottista che a lui piace e che è pane quotidiano dal tempo della sua prima campagna elettorale. Non scordiamocelo mai: Trump è un maestro nel - facebook.com facebook

Le teorie complottiste dopo gli spari alla cena di gala x.com