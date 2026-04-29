Spari al corteo del 25 aprile a Roma fermato un 21enne

Da agi.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dalla polizia dopo che, durante il corteo del 25 aprile a Roma, si sospetta abbia sparato con una pistola a piombini, colpendo due militanti dell'Anpi. L'episodio si è verificato nei pressi del Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo. Gli agenti della Digos hanno fermato il ragazzo poco dopo l'accaduto, che ora si trova sotto interrogatorio.

AGI - Un  21enne  è stato fermato dai  poliziotti della Digos  perché sospettato di aver esploso un  colpo di pistola a piombini  centrando due  militanti dell'Anpi  al termine della  manifestazione del 25 aprile  nei pressi del  Parco Schuster, vicino alla  Basilica di San Paolo, a  Roma. Il  giovane, fermato nella notte, è difeso dall' avvocato Cesare Gai. Le  motivazioni  sono al vaglio di  investigatori e inquirenti.🔗 Leggi su Agi.it

spari al corteo del 25 aprile a roma fermato un 21enne
© Agi.it - Spari al corteo del 25 aprile a Roma, fermato un 21enne

Notizie correlate

Leggi anche: Spari al 25 aprile a Roma, fermato un 21enne della Comunità ebraica

Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco SchusterMomenti di panico a Roma questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due persone sono state...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; Spari al corteo del 25 Aprile a Roma, caccia all'uomo con la mimetica e il casco scuro che ha ferito la coppia dell'Anpi. Video al setaccio: L'ombra dell'estrema destra; Roma, colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile al parco Schuster: due feriti; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi.

spari al corteo delRoma, fermato il ragazzo che ha sparato al corteo del 25 aprile: ha 21 anni. «Sono della Brigata Ebraica»Scoperto l'autore degli spari con una pistola a pallini contro due iscritti all’Anpi nel pomeriggio di sabato scorso al corteo del 25 aprile al parco Schuster a Roma. La polizia ... leggo.it

spari al corteo delRoma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster«Siamo stati feriti da spari di una pistola ad aria compressa provenienti da un motorino». Così una coppia, durante il corte del 25 aprile, si è presentata alle ... ilmattino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.