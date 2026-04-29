Spari al corteo del 25 aprile a Roma fermato un 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dalla polizia dopo che, durante il corteo del 25 aprile a Roma, si sospetta abbia sparato con una pistola a piombini, colpendo due militanti dell'Anpi. L'episodio si è verificato nei pressi del Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo. Gli agenti della Digos hanno fermato il ragazzo poco dopo l'accaduto, che ora si trova sotto interrogatorio.

AGI - Un 21enne è stato fermato dai poliziotti della Digos perché sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti dell'Anpi al termine della manifestazione del 25 aprile nei pressi del Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo, a Roma. Il giovane, fermato nella notte, è difeso dall' avvocato Cesare Gai. Le motivazioni sono al vaglio di investigatori e inquirenti.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Spari al corteo del 25 aprile a Roma, fermato un 21enne Notizie correlate Leggi anche: Spari al 25 aprile a Roma, fermato un 21enne della Comunità ebraica Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco SchusterMomenti di panico a Roma questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due persone sono state... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; Spari al corteo del 25 Aprile a Roma, caccia all'uomo con la mimetica e il casco scuro che ha ferito la coppia dell'Anpi. Video al setaccio: L'ombra dell'estrema destra; Roma, colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile al parco Schuster: due feriti; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi. Roma, fermato il ragazzo che ha sparato al corteo del 25 aprile: ha 21 anni. «Sono della Brigata Ebraica»Scoperto l'autore degli spari con una pistola a pallini contro due iscritti all’Anpi nel pomeriggio di sabato scorso al corteo del 25 aprile al parco Schuster a Roma. La polizia ... leggo.it Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster«Siamo stati feriti da spari di una pistola ad aria compressa provenienti da un motorino». Così una coppia, durante il corte del 25 aprile, si è presentata alle ... ilmattino.it C'è un sospettato per gli spari sui militanti Anpi il 25 aprile di Roma. Si tratta di un ragazzo di 21 anni legato alla Comunità ebraica della Capitale. Il g... - facebook.com facebook