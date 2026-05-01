Spari del 25 aprile Eithan Bondì verso i domiciliari | si dice pentito e nega legami con la Brigata Ebraica

Il 21enne Eitan Bondì, coinvolto negli spari avvenuti il 25 aprile, ha chiesto i domiciliari affermando di essere pentito e negando legami con la Brigata Ebraica. Durante l’udienza, ha dichiarato che il suo gesto è stato deplorevole e si è detto vergognoso. Bondì è stato ascoltato in tribunale, dove si discuteva della sua richiesta di scarcerazione. Nessun altro dettaglio sui motivi che lo hanno portato a sparare.

Andrà agli arresti domiciliari Eitan Bondì, il 21enne fermato per aver sparato a due membri dell’Anpi il 25 aprile a Roma. Lo ha deciso il Gip al termine dell’udienza di convalida del fermo. Per lui l’ipotesi accusatoria si è alleggerita: da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane si è detto pentito del gesto. Le prime dichiarazioni di Eitan Bondì Eitan Bondì e la Brigata Ebraica, come stanno le cose Si cerca la pistola da soft air Le prime dichiarazioni di Eitan Bondì “Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, mi vergogno di quanto ho fatto. Esprimo solidarietà verso le persone ferite e verso chi si è sentito offeso dal mio gesto”.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Spari del 25 aprile, Eithan Bondì verso i domiciliari: si dice pentito e nega legami con la Brigata Ebraica Notizie correlate Spari del 25 aprile, Bondì ai domiciliari: «Mi vergogno, non ho legami con la Brigata ebraica»Va ai domiciliari Eitan Bondì, il ventunenne fermato e accusato di aver sparato alcuni colpi con una softair, una pistola ad aria compressa, contro... Spari a Roma il 25 aprile, ai domiciliari Eitan Bondì: «Mi vergogno, non ho legami con la Brigata Ebraica»Va ai domiciliari Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cosa sappiamo sugli spari alla manifestazione del 25 aprile a Roma; Spari agli iscritti all'Anpi al corteo del 25 aprile a Roma, la foto del 21enne fermato: Ha detto di far parte della Brigata Ebraica; Spari 25 aprile: fermato un 21enne della comunità ebraica, è accusato di tentato omicidio; Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi. Spari al corteo del 25 aprile, domiciliari per Eithan Bondì. Al gip: Da me un gesto deplorevoleL'accusa derubricata a tentate lesioni pluriaggravate, il giovane al giudice precisa di non avere legami con la Brigata Ebraica. L'Ucei: Netta condanna di ogni forma di violenza, di qualunque parte. rainews.it Spari dopo il corteo del 25 aprile, domiciliari per il 21enne: Mi vergogno, non ho legami con la Brigata EbraicaDerubricata l’accusa a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane: 'Mi vergogno del mio gesto, non ho nessun legame con la Brigata Ebraica' ... adnkronos.com Ancora spari nella città di Bari. La sera del 29 aprile il quartiere Libertà, nella zona del Redentore, è stato teatro di una “stesa”: due moto con uomini armati e incappucciati hanno esploso colpi in aria, seminando panico tra i presenti ma senza provocare feriti. facebook Perché l'accusa di tentato omicidio per gli spari del 25 aprile contro l'Anpi non torna. Per il professore associato di Diritto penale all'Università di Parma Stefano Putinati “la pistola soft air non è un mezzo idoneo a uccidere”. Di Alessandro Luna x.com