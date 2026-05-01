Spari del 25 aprile Bondì ai domiciliari | Mi vergogno non ho legami con la Brigata ebraica

Da ilsole24ore.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile, durante una sparatoria con una pistola ad aria compressa, due persone sono state colpite. Il giovane coinvolto, di 21 anni, è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari. In un’intervista, l’uomo ha dichiarato di non avere legami con la Brigata ebraica e ha espresso il suo senso di vergogna per quanto accaduto.

Va ai domiciliari Eitan Bondì, il ventunenne fermato e accusato di aver sparato alcuni colpi con una softair, una pistola ad aria compressa, contro due iscritti all’Anpi lo scorso 25 aprile a Roma, a Parco Schuster. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminare al termine dell’udienza di convalida che ha derubricato l’accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Durante le sue dichiarazioni spontanee al gip, Bondì ha detto di assumersi la responsabilità «di questo gesto deplorevole» e di vergognarsi «di quanto fatto». «Esprimo solidarietà verso le persone ferite e di chi si è sentito offeso dal mio gesto» ha aggiunto il ragazzo, come hanno riferito i suoi difensori Cesare Gai e Gianluca Tognozzi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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