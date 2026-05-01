Il 21enne accusato di aver sparato a due attivisti dell'Anpi durante la manifestazione del 25 aprile a Roma è stato messo agli arresti domiciliari. L'uomo ha dichiarato di assumersi le responsabilità dell’accaduto e ha specificato di non avere legami con la Brigata Ebraica. La procura ha disposto la misura cautelare, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’incidente.

Va ai domiciliari Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma. Lo ha deciso il gip al termine dell'udienza di convalida che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Le parole di Bondì «Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, mi vergogno di quanto ho fatto. Esprimo solidarietà verso le persone ferite e di chi si è sentito offeso dal mio gesto». E' quanto ha detto Eitan Bondì, secondo quanto riferiscono i suoi difensori, Cesare Gai e Gianluca Tognozzi, nel corso di dichiarazioni spontanee davanti al gip.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spari a Roma il 25 aprile, ai domiciliari Eitan Bondì: «Mi assumo responsabilità, non ho legami con la Brigata Ebraica»

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