Sono della Brigata Ebraica | chi è Eithan Bondi fermato per gli spari del 25 Aprile a Roma

Un ragazzo di 21 anni, appartenente alla comunità ebraica, è stato fermato in relazione agli spari avvenuti il 25 aprile a Roma. L’episodio ha coinvolto un uomo e una donna, entrambi associati all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che sono rimasti feriti durante l’episodio. La polizia ha effettuato un arresto e sta svolgendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell’Anpi, avvenuta il 25 aprile a Roma. L’indagine è coordinata dai pm dall’antiterrorismo della Capitale. Il giovane è stato perquisito. Fermato nella notte, è difeso dall’avvocato Cesare Gai. Le motivazioni sono al vaglio di investigatori e inquirenti. «Faccio parte della Brigata Ebraica», avrebbe riferito agli investigatori il 21enne Eithan Bondi, difeso dal penalista Gai, nel corso della perquisizione di questa notte. Il fermo. La Digos, che aveva immediatamente acquisito le immagini delle...🔗 Leggi su Open.online

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