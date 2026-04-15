Una donna che lavorava come assistente domiciliare è stata trovata senza vita dopo essere caduta dal terzo piano di un edificio a Selargius. L’episodio è avvenuto nella casa di un anziano che seguiva, con il quale la donna collaborava. La polizia sta indagando sull’accaduto e non si esclude che si tratti di un omicidio. Al momento, nessuna ipotesi è stata esclusa dagli inquirenti.

Una donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. La vittima sarebbe precipitata dalla terrazza di una abitazione, ma i carabinieri non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella dell’omicidio. A fare scattare l’allarme è stato un anziano di 88 anni, proprietario dell’immobile in cui la donna probabilmente lavorava come badante. Il caso della badante morta a Selargius Il corpo della badante è stato trovato il 14 aprile intorno alle 20 nel piazzale retrostante una casa in via Logudoro a Selargius. L’allarme è scattato quando il proprietario dell’immobile, un pensionato, ha rinvenuto il cadavere della sessantaseienne di origine romena, che era da lui ospitata a titolo gratuito.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Badante trovata morta a Selargius dall'anziano che seguiva, è caduta dal terrazzo: non si esclude l'omicidio

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