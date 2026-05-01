Spari contro attivisti Anpi il 25 aprile Bondi ai domiciliari | Mi vergogno e chiedo scusa Cade l' accusa di tentato omicidio

Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per un giovane di 21 anni, fermato per aver esploso colpi con una pistola ad aria compressa contro due attivisti dell'Anpi durante le celebrazioni del 25 aprile nella capitale. L’accusa di tentato omicidio è stata ritirata, e l’indagato ha espresso rammarico, chiedendo scusa. L’episodio ha generato reazioni tra le parti coinvolte e ha attirato l’attenzione sui fatti accaduti in quella giornata.

Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato con una pistola ad aria compressa a due attivisti dell’ Anpi il 25 aprile a Roma, a margine delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Lo conferma l’avvocato Cesare Gai al termine dell’atto istruttorio. Il giudice ha derubricato l’accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate. Il 21enne nel corso di dichiarazioni spontanee davanti al gip si è assunto la «responsabilità» di aver esploso il colpo di pistola a piombini contro due appartenenti all’ Anpi e ha spiegato di «vergognarsi» per il gesto chiedendo scusa ed esprimendo solidarietà, secondo quanto riferito dai suoi difensori, Cesare Gai e Gianluca Tognozzi.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Spari contro attivisti Anpi il 25 aprile, Bondi ai domiciliari: “Mi vergogno e chiedo scusa”. Cade l'accusa di tentato omicidio Notizie correlate Spari al corteo del 25 aprile, concessi i domiciliari a Eitan Bondì. Perché cade l’accusa di tentato omicidio: «Mi vergogno. Nessun movente politico»Eitan Bondì, il ventunenne arrestato dopo aver confessato di aver esploso colpi di pistola ad aria compressa contro due attivisti dell’Anpi durante... Leggi anche: Spari il 25 aprile a Roma, Eitan Bondì ai domiciliari: “Mi vergogno, non faccio parte di nessun gruppo” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, confessa 21enne fermato dopo spari a due attivisti Anpi. Brigata ebraica: Sgomenti; 25 aprile, fermato a Roma un 21enne per gli spari contro attivisti Anpi; 25 aprile, spari con piombini contro due attivisti Anpi: arrestato 21enne della comunità ebraica; 25 aprile: spari contro attivisti Anpi a Roma. Un video incastra il 21 enne che ha sparato. Spari contro attivisti Anpi il 25 aprile, Bondi ai domiciliari: Mi vergogno e chiedo scusa. Cade l'accusa di tentato omicidioIl 21enne nel corso di dichiarazioni spontanee davanti al gip si è assunto la «responsabilità» di aver esploso il colpo di pistola a piombini contro due appartenenti all’Anpi e ha spiegato di «vergogn ... gazzettadelsud.it Spari al 25 aprile, Eitan Bondì va ai domiciliari: Mi vergogno di quanto ho fatto, non ho legami con Brigata EbraicaIl 21enne che sparò contro due attivisti Anpi il 25 aprile è ai domiciliari: Gesto irrazionale, me ne vergogno ... ilfattoquotidiano.it Spari 25 aprile, Eitan Bondì: «Mi vergogno, non ho legami con la Brigata Ebraica» facebook