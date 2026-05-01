Spari al corteo del 25 aprile concessi i domiciliari a Eitan Bondì Perché cade l’accusa di tentato omicidio | Mi vergogno Nessun movente politico

Il tribunale ha disposto i domiciliari per Eitan Bondì, il giovane arrestato dopo aver ammesso di aver sparato con un’arma ad aria compressa durante i festeggiamenti del 25 aprile a Roma. L’accusa di tentato omicidio è stata esclusa, e Bondì ha dichiarato di provare vergogna, negando qualsiasi motivazione politica dietro il gesto. La decisione è stata comunicata in seguito all’esame degli elementi raccolti durante le indagini.

Eitan Bondì, il ventunenne arrestato dopo aver confessato di aver esploso colpi di pistola ad aria compressa contro due attivisti dell’Anpi durante le celebrazioni del 25 aprile a Roma, lascerà il carcere. Lo ha stabilito il gip della Capitale al termine dell’udienza di convalida, disponendo per il giovane la misura degli arresti domiciliari. Una decisione che arriva insieme a una sostanziale modifica del quadro accusatorio: il giudice ha infatti accolto la richiesta di derubricare l’imputazione originaria di duplice tentato omicidio in tentate lesioni pluriaggravate, pur mantenendo l’ aggravante della premeditazione. Il pentimento e la smentita sui legami politici.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio

Spari a Roma il 25 aprile, ai domiciliari Eitan Bondì: «Mi vergogno, non ho legami con la Brigata Ebraica»Va ai domiciliari Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Spari agli iscritti all'Anpi al corteo del 25 aprile a Roma, la foto del 21enne fermato: Ha detto di far parte della Brigata Ebraica; Spari 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondì: Sono della Brigata Ebraica. Accusato di tentato omicidio. La replica: non è nostro...; Fermo di Eitan Bondi per gli spari al 25 aprile: in casa trovati coltelli, pistole softair e vessilli israeliani; Eitan Bondi, chi è il 21enne accusato degli spari del 25 aprile a Roma.

Spari al corteo del 25 aprile, Eitan Bondì andrà ai domiciliari: Da me gesto deplorevole, chiedo scusa. Non ho legami con la Brigata EbraicaMi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, mi vergogno di quanto ho fatto. Esprimo solidarietà verso le persone ferite e di chi si è sentito offeso dal mio gesto. Lo ha detto Eitan Bon ... affaritaliani.it

Eitan Bondì arrestato per gli spari al corteo del 25 aprile: «Io della Brigata Ebraica» VIDEOUn video diffuso dalla polizia mostra il 21enne Eitan Bondi mentre spara contro due iscritti all'Anpi, il 25 aprile, al termine del corteo di Roma, vicino Parco Schuster. Il ... ilgazzettino.it

Spari 25 aprile, Eitan Bondì: «Mi vergogno, non ho legami con la Brigata Ebraica» facebook

Spari 25 aprile, oggi al via udienza convalida Eitan Bondì roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com