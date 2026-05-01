Eitan Bondì è stato posto agli arresti domiciliari in seguito alle indagini sugli spari avvenuti nel Parco Schuster il 25 aprile. Il giudice ha deciso di riqualificare il reato inizialmente accusato di tentato omicidio in tentate lesioni plurime, con l'aggravante della premeditazione. Bondì ha negato legami politici con quanto accaduto e si trova ora sotto misura cautelare domiciliare.

? Cosa sapere Eitan Bondì arrestato ai domiciliari per gli spari al Parco Schuster il 25 aprile.. Il giudice riqualifica il reato da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate con premeditazione.. Eitan Bondì, il ventunenne accusato di aver sparato con una pistola ad aria compressa nel Parco Schuster lo scorso 25 aprile a Roma, è stato disposto agli arresti domiciliari dal giudice per le indagini preliminari al termine dell’udienza di convalida. L’episodio, avvenuto durante la giornata del 25 aprile, ha coinvolto due esponenti dell’Anpi colpiti dai colpi della softair. Durante il procedimento giudiziario, l’accusa ha subito un ridimensionamento: il magistrato ha infatti riqualificato i fatti da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate, includendo nella contestazione anche l’elemento della premeditazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spari al Parco Schuster: Bondì ai domiciliari, nega legami politici

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