Durante l’udienza per la convalida del fermo, non è stato convalidato il provvedimento nei confronti di Eithan Bondì, un giovane di 21 anni che il 25 aprile ha sparato pallini da soft air contro due attivisti dell’Anpi davanti al parco Schuster a Roma. Al termine della procedura, è stato disposto il suo trasferimento ai domiciliari. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, ma il giudice ha deciso di non confermare il fermo.

Non è stato convalidato, durante l’udienza per la convalida, il fermo di Eithan Bondì, il giovane di 21 anni che il 25 aprile ha sparato con una pistola da soft air, alcuni pallini contro due attivisti dell’Anpi, davanti parco Schuster a Roma. Al 21enne è stata comunque applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dal Gip, che ha riqualificato il reato di tentato omicidio e detenzione abusiva di armi, derubricandolo in lesioni pluriaggravate nella forma del tentativo. L’interrogatorio si è svolto nel carcere romano di Regina Coeli alla presenza dell’avvocato difensore Cesare Gai. Questo articolo 25 aprile, spari a...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, spari a parco Schuster: non convalidato il fermo di Bondi, disposti i domiciliari

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