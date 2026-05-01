Un uomo coinvolto in un episodio di sparatoria avvenuto il 25 aprile è stato disposto agli arresti domiciliari. Durante un intervento, ha dichiarato di assumersi la responsabilità del gesto e di provare vergogna per quanto accaduto. Ha inoltre espresso solidarietà alle persone rimaste ferite e a chi si è sentito offeso. In un comunicato, ha specificato di non avere legami con la Brigata Ebraica.

“ Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, mi vergogno di quanto ho fatto. Esprimo solidarietà verso le persone ferite e di chi si è sentito offeso dal mio gesto”. Sono le dichiarazioni spontanee davanti al gip, secondo quanto riferiscono i suoi difensori, di Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato con una pistola da soft ai r a due attivisti dell’ Anpi il 25 aprile scorso a Roma. Durante l’udienza per la convalida, il giudice non ha convalidato il fermo ma ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari riqualificando il reato di tentato omicidio e detenzione abusiva di armi, derubricandolo in tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spari al 25 aprile, Eitan Bondì va ai domiciliari: “Mi vergogno di quanto ho fatto, non ho legami con Brigata Ebraica”

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Panoramica sull’argomento

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