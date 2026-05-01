Spari agli attivisti ANPI | Bondì ai domiciliari cambia l’accusa

Eitan Bondì, 20 anni, è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver sparato contro due attivisti dell’ANPI a Roma. L’accusa nei suoi confronti è stata modificata: da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate premeditate. Le autorità hanno deciso di cambiare l’imputazione sulla base di nuove evidenze emerse nel corso delle indagini. Bondì si trova attualmente sotto misura cautelare, mentre proseguono le verifiche sul movente e sui dettagli dell’episodio.

? Cosa sapere Eitan Bondì ai domiciliari dopo le sparate contro due attivisti ANPI a Roma.. L'accusa per il ventenne passa da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate premeditate.. Il ventunenne Eitan Bondì è stato disposto agli arresti domiciliari questo venerdì 1° maggio dopo l’udienza di convalida avvenuta nel carcere di Regina Coeli, a seguito delle sparate avvenute il 25 aprile scorso a Roma contro due attivisti dell’Anpi. La decisione del gip segna un punto di svolta nel procedimento giudiziario iniziato dopo gli spari avvenuti durante i cortei per la Festa della Liberazione dal Nazifascismo. Per il giovane, l’accusa originaria di duplice tentato omicidio è stata ufficialmente derubricata in tentate lesioni pluriaggravate, includendo comunque la fattispecie della premeditazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spari agli attivisti ANPI: Bondì ai domiciliari, cambia l’accusa Notizie correlate Spari contro attivisti Anpi il 25 aprile, Bondi ai domiciliari: “Mi vergogno e chiedo scusa”. Cade l'accusa di tentato omicidioIl gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Eitan Bondi , il 21enne fermato per aver sparato con una pistola ad aria compressa a due... Spari al Parco Schuster: Bondì ai domiciliari, nega legami politici? Cosa sapere Eitan Bondì arrestato ai domiciliari per gli spari al Parco Schuster il 25 aprile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, confessa 21enne fermato dopo spari a due attivisti Anpi. Brigata ebraica: Sgomenti; Spari 25 aprile, caccia all'uomo con il casco. Al setaccio chat dell'ultradestra e siti di softair; Spari sul 25 aprile a Roma, feriti due attivisti dell'Anpi; Manifestazione a sostegno dell'Anpi: dopo gli spari del giovane ai due attivisti in centinaia davanti alla basilica di San Paolo a Roma. Roma, confessa 21enne fermato dopo spari a due attivisti Anpi. Brigata ebraica: SgomentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari Roma, fermato un 21enne per aver ferito i due attivisti dell’Anpi il 25 aprile ... tg24.sky.it Spari al corteo del 25 aprile a Roma, attivisti Anpi feriti: fermato un 21enneIndividuato e fermato dalla Digos un 21enne ritenuto responsabile degli spari esplosi al termine del corteo del 25 aprile a Roma: due attivisti dell’Anpi sono rimasti lievemente feriti. notizie.it SPARI AL 25 APRILE A ROMA, CONFESSA IL 21ENNE: “SONO STATO IO”. Svolta nelle indagini sugli spari avvenuti a Roma il 25 aprile: Il 21enne fermato con l’accusa di tentato omicidio ha ammesso le proprie responsabilità davanti agli investigatori. Il - facebook.com facebook #NEWS- “Sono stato io”. Ha confessato l’autore degli spari avvenuti il 25 aprile a Roma. Il 21enne Eithan Bondì, fermato con l’accusa di tentato omicidio, avrebbe ammesso le proprie responsabilità davanti agli investigatori, dichiarando anche di essersi disfa x.com