Spari 25 aprile arrestato il 21enne Eitan Bondi | Sono della Brigata Ebraica Accusato di tentato omicidio La replica | non è nostro iscritto

Un uomo di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di aver sparato a due persone durante il corteo del 25 aprile a Roma. L’indagato ha dichiarato di far parte della Brigata Ebraica, mentre la sua posizione è al momento quella di sospettato di tentato omicidio. Le persone coinvolte sono iscritte all’Anpi, e l’indagato ha negato di essere loro iscritto. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Si chiama Eitan Bondi e ha 21 anni. È l’uomo accusato di aver sparato ai due iscritti all’Anpi dopo il corteo del 25 Aprile a Roma. La polizia lo ha arrestato oggi a dopo averlo individuato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso il momento dell’agguato e poi la fuga. Il 21enne, accusato ora di tentato omicidio, ha detto di far parte della «Brigata Ebraica». Una dichiarazione smentita poche ore dopo dalla Brigata stessa che «ribadisce con forza di non conoscere, Eitan Bondi». Lo afferma in una nota Davide Riccardo Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica spiegando che la Brigata «non ha tra i suoi membri persone che rispondono a questo nome».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Spari 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio. La replica: non è nostro iscritto Notizie correlate Leggi anche: Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio. La replica: non è nostro iscritto Leggi anche: Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio Contenuti e approfondimenti Si parla di: Arrestato membro della Brigata Ebraica dopo gli spari contro 2 iscritti ANPI. Spari al corteo del 25 aprile, arrestato un 21enne: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidioUn giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell'Anpi, avvenuta il ... ilmessaggero.it Spari a Roma il 25 aprile, fermato Eithan Bondi della Comunità ebraica: è accusato di tentato omicidioFermato Eithan Bondi: il giovane membro della Comunità ebraica è sospettato per gli spari con un'arma ad aria compressa al Parco Schuster di Roma in occasione del corteo del 25 aprile ... virgilio.it