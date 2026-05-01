A Roma, un giovane di 21 anni coinvolto negli spari al termine di un corteo del 25 aprile è stato trasferito dagli istituti penitenziari ai domiciliari. Il ragazzo ha dichiarato di sentirsi in imbarazzo e ha ammesso di essere coinvolto nella vicenda legata alla Brigata Ebraica. La decisione delle autorità segue le recenti indagini sulla sparatoria avvenuta nel centro della città.

Eitan Bondì, ventunenne fermato nei giorni scorsi per gli spari avvenuti al termine del corteo del 25 aprile a Roma, lascerà il carcere per essere posto agli arresti domiciliari. La decisione è arrivata al termine dell’udienza di convalida davanti al gip, che ha anche ridefinito il quadro accusatorio. Il giovane era stato arrestato dopo aver esploso colpi di pistola ad aria compressa contro due persone legate all’ Anpi, rimaste ferite nell’episodio avvenuto al parco Schuster. L’episodio aveva immediatamente acceso l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica per la sua collocazione simbolica durante le celebrazioni della Liberazione. Nel corso dell’udienza, il giudice ha deciso di derubricare l’ipotesi iniziale da duplice tentato omicidio a lesioni pluriaggravate con contestazione anche della premeditazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Spari a Roma, Eitan Bondì va ai domiciliari: “Mi vergogno”. E ammette tutto sulla Brigata Ebraica

Notizie correlate

Spari a Roma il 25 aprile, ai domiciliari Eitan Bondì: «Mi vergogno, non ho legami con la Brigata Ebraica»Va ai domiciliari Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma.

Spari a Roma il 25 aprile, Eitan Bondì ai domiciliari. “Mi vergogno per quanto ho fatto, nessun legame con la Brigata Ebraica”Roma, 1 maggio 2026 - Eitan Bondì, il ventunenne fermato per aver sparato colpi di pistola ad aria compressa contro un uomo e una donna dell'Anpi al...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Eitan Bondì, lo studente che ha sparato il 25 aprile domani comparirà davanti al giudice; Eitan Bondi, chi è il 21enne accusato degli spari del 25 aprile a Roma; Spari 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondì: Sono della Brigata Ebraica. Accusato di tentato omicidio. La replica: non è nostro...; Fermo di Eitan Bondi per gli spari al 25 aprile: in casa trovati coltelli, pistole softair e vessilli israeliani.

Spari il 25 aprile a Roma, Eitan Bondì ai domiciliari: Mi vergogno, non faccio parte di nessun gruppoAndrà agli arresti domiciliare Eitan Bondì, il ragazzo di 21 anni fermato dalla polizia per aver sparato con una pistola ad aria compressa contro due attivisti dell'Anpi lo scorso 25 aprile, dopo il c ... fanpage.it

Eitan Bondì andrà ai domiciliari: Mi vergogno degli spari del 25 aprile, non ho legami con la Brigata ebraicaIl 21enne era stato fermato dalla polizia per i colpi di pistola ad aria compressa contro due manifestanti dell'Anpi a Roma. Derubricate le accuse, da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate ... today.it

Gli spari del #25aprile a Roma. Eitan Bondì va ai domiciliari. Il 21enne fermato per aver sparato a 2 attivisti dell’Anpi, ha chiesto scusa “Mi vergogno di quel che ho fatto: un gesto deplorevole. Chiedo scusa a tutti. Non ci sono moventi politici o ideologici”. x.com

Va ai domiciliari Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma. Lo ha deciso il gip al termine dell'udienza di convalida che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate a facebook