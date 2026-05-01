Spari 25 Aprile a Roma derubricata l' accusa mossa a Eithan Bondi

A Roma, durante le celebrazioni del 25 aprile, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Le autorità hanno deciso di derubricare l’accusa nei confronti di Eithan Bondi, un giovane coinvolto nell’incidente. Il suo avvocato ha dichiarato che Bondi si vergogna per quanto successo. Non ci sono state altre persone coinvolte o ferite, e le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’evento.

"Eithan è un giovane ragazzo che veramente si vergogna di quello che ha fatto", afferma il suo avvocato, Cesare Gai. Va ai domiciliari Eithan Bondi: così ha stabilito il giudice per le indagini preliminari. Non si sarebbe trattato di tentato omicidio, ma di tentate lesioni pluriaggravate dalla premeditazione. E' stata derubricata l'accusa al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli a Roma. Il 21enne che durante i festeggiamenti del 25 Aprile ha sparato con una pistola di soft air contro una coppia di manifestanti dell'Anpi, ferendoli leggermente con dei pallini di plastica dura, ha reso dichiarazioni spontanee davanti al Gip, confermando le sue responsabilità e parlando di "un gesto deplorevole" di cui si vergogna molto.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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