Sparatoria nella notte nel Cavone di Napoli due ragazze di passaggio colpite alle gambe

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte nel quartiere Cavone di Napoli si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due ragazze di passaggio. Le giovani sono state raggiunte da colpi alle gambe e sono state immediatamente trasportate in ospedale. Al momento, le loro condizioni non sono considerate a rischio di vita. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Un conflitto a fuoco a mezzanotte, due ragazze di passaggio colpite alle gambe: portate in ospedale, non sono in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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