Sparatoria nella notte nel Cavone di Napoli due ragazze di passaggio colpite alle gambe

Nella notte nel quartiere Cavone di Napoli si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due ragazze di passaggio. Le giovani sono state raggiunte da colpi alle gambe e sono state immediatamente trasportate in ospedale. Al momento, le loro condizioni non sono considerate a rischio di vita. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Un conflitto a fuoco a mezzanotte, due ragazze di passaggio colpite alle gambe: portate in ospedale, non sono in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sparatoria nel centro di Napoli: due ragazze ferite alle gambeSi sarebbero ritrovate in mezzo a uno scontro a fuoco e sarebbero state gambizzate mentre passeggiavano nel centro di Napoli. Sparatoria a Napoli, ferite due ragazze: colpite per errore durante un conflitto a fuocoAttimi di paura nel cuore di Napoli, dove nella tarda serata di ieri si è verificata una sparatoria che ha coinvolto, loro malgrado, due giovani... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, scontro a fuoco in centro: due ventenni ferite per errore; Napoli, stesa nella notte al Cavone: ferite due passanti; Napoli, sparatoria nella notte: ferite due giovani da proiettili vaganti. Napoli, stesa nella notte al Cavone: ferite due passantiUna serata di apparente normalità nel cuore di Napoli è stata bruscamente interrotta, poco prima della mezzanotte di ieri, da un grave episodio di cronaca. In ... cronachedellacampania.it Napoli, due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli: non sono graviAncora uno scontro a fuoco tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, ancora proiettili vaganti e ancora passanti feriti per errore. Ieri notte in via ... msn.com Nel cuore del Parco Archeologico, lungo la via cava del Cavone a Sovana, si possono osservare straordinarie testimonianze del passato incise direttamente nella roccia tufacea. A metà del Cavone si conserva un’incisione etrusca, leggibile come “vertna”, - facebook.com facebook