Sparatoria nel centro di Napoli | due ragazze ferite alle gambe

Due giovani donne sono rimaste ferite alle gambe durante una sparatoria avvenuta nel centro di Napoli. Le donne si trovavano a passeggiare quando si sono trovate coinvolte nello scontro a fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna delle due è in pericolo di vita.

Si sarebbero ritrovate in mezzo a uno scontro a fuoco e sarebbero state gambizzate mentre passeggiavano nel centro di Napoli. È questa la prima ricostruzione di quanto accaduto da due ragazze, 23 e 24 anni, poco prima della mezzanotte di ieri, 30 aprile, in via Francesco Correra, a pochi passi da.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, sparatoria in piazza Carolina vicino alla prefettura, 16enne ferito alle gambe con diversi colpiNapoli, sparatoria in piazza Carolina vicino alla prefettura, 16enne ferito alle gambe con diversi colpi. Napoli, due ragazze investite e ferite sulla preferenziale, portate in ospedale: sospesi i tram a PoggiorealeIncidente stradale in via Nuova Poggioreale, investite due ragazze sulla preferenziale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Doppia sparatoria ad Atene, arrestato un 89enne dopo ore di fuga: quattro i feriti; Grecia, 89enne arrestato dopo due sparatorie e ore di fuga: 5 feriti; Bari: sparatoria in centro città, ferita una donna di 85 anni; Piazza Dante, giro di vite della questura: sette persone trasferite ai Cpr. Revocato il permesso di soggiorno ai protagonisti della sparatoria in tabaccheria. Sparatoria in un ristorante in centro, cameriere ucciso per errore dai sicari: l'omicidio sotto gli occhi dei clientiTerrore nel centro di Bisceglie, comune del nord Barese. Erano circa le 21 di ieri, giovedì 30 aprile, quando l'inferno è ... msn.com Sparatoria nel centro di Napoli: due ragazze ferite alle gambeLo scontro a fuoco sarebbe avvenuto in via Correra, a pochi passi da piazza Dante. Le vittime sarebbero state colpite casualmente mentre passeggiavano ... napolitoday.it E' lui la vittima della sparatoria avvenuta questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese - facebook.com facebook