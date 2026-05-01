Sparatoria Bisceglie | maitre ucciso per errore in un ristorante

Due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione in un ristorante a Bisceglie e, senza esitazione, hanno aperto il fuoco. Durante l’evento, è stato colpito e ucciso un uomo di 62 anni, che lavorava come maitre di sala nel locale. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, ma al momento non sono ancora stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui responsabili. La polizia sta indagando sull’accaduto.

AGI - Sarebbero entrati nel ristorante già sparando i due uomini con il volto coperto da passamontagna che ieri sera hanno fatto irruzione in un locale a Biscegli e (Bat), uccidendo Angelo Pizzi, 62 anni, maitre di sala nella struttura. È la ricostruzione che emerge da fonti investigative, secondo la quale il maitre si sarebbe trovato sulla traiettoria dei colpi, venendo raggiunto dai proiettili per errore. L'obiettivo dei sicari e la fuga dei killer. Secondo quanto si apprende, i due avrebbero quindi inseguito il titolare del ristorante all'interno del locale, salvo poi desistere per la presenza dei clienti e tornare indietro, fuggendo. Non è ancora chiaro se a sparare siano stati entrambi o uno soltanto: saranno gli accertamenti balistici a stabilirlo.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sparatoria Bisceglie: maitre ucciso per errore in un ristorante Notizie correlate Bisceglie, sparatoria in un ristorante: uomo di 62 anni ucciso per erroreUn’altra tragedia scuote la città di Bisceglie, in Puglia: nella serata di ieri è stato ucciso nel ristorante in cui lavorava Angelo Pizzi, 62 anni,... Sparatoria a Bisceglie in un ristorante: ucciso il 62enne Angelo Pizzi per errore, killer in fugaI dubbi di Infantino sui proiettili Si chiamava Angelo Pizzi l’uomo di 62 anni ucciso la sera di giovedì 30 agosto in un ristorante di Bisceglie ,... Aggiornamenti e dibattiti Sparatoria ristorante Bisceglie: ucciso per errore un cameriere, in due hanno esploso una quindicina di colpiSparatoria ieri sera in un ristorante di Bisceglie: ucciso per errore un cameriere. Due persone a volto coperto hanno seminato il panico esplodendo una quindicina di colpi. Sul caso indagano i carabin ... trmtv.it Sparatoria a Bisceglie, cameriere di 62 anne ucciso in un ristorante: non era lui l'obiettivo ?La vittima si sarebbe trovata per caso sulla traiettoria dei colpi. Due uomini in fuga ... adnkronos.com