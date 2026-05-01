Bisceglie sparatoria in un ristorante | uomo di 62 anni ucciso per errore

Nella serata di ieri, nella città di Bisceglie, un uomo di 62 anni è stato ucciso nel ristorante dove lavorava, colpito dai proiettili durante una sparatoria. La vittima, responsabile di sala del locale situato in via Gramsci, si trovava all’interno del locale al momento dello sparo. La sparatoria ha coinvolto più persone e ha causato grande sconcerto tra i presenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un’altra tragedia scuote la città di Bisceglie, in Puglia: nella serata di ieri è stato ucciso nel ristorante in cui lavorava Angelo Pizzi, 62 anni, responsabile di sala di un locale in via Gramsci (“Spaghetteria numero 1”) che si è trovato nella traiettoria dei proiettili. Sul posto sono giunte con tempestività le forze dell’ordine che indagano sulla dinamica della sparatoria oltre alla Scientifica per tutti i rilievi del caso. Cosa è successo. Secondo le ricostruzioni di giornali e tv locali, intorno alle ore 21 due individui con il volto coperto avrebbero fatto irruzione nel ristorante aprendo il fuoco. Il bersaglio, però, non era Pizzi che ha avuto la sfortuna di trovarsi in mezzo ai proiettili che lo hanno colpito mortalmente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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