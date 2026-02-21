Napoli due ragazze investite e ferite sulla preferenziale portate in ospedale | sospesi i tram a Poggioreale
Due ragazze sono state investite in via Nuova Poggioreale, a causa di un’auto che non ha rispettato la precedenza. Le giovani sono state portate in ospedale per ferite lievi. Le forze dell’ordine hanno sospeso temporaneamente il servizio dei tram nella zona per permettere i rilievi. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, mentre le autorità svolgono le indagini sul caso. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore.
