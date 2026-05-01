Sparatoria a Bisceglie maitre ucciso per errore in un ristorante | le parole del sindaco

Nella serata di ieri a Bisceglie, due uomini con il volto coperto da passamontagna sono entrati in un ristorante e hanno aperto il fuoco. Durante l’evento, un uomo è stato ucciso, sembra a causa di un errore. Il sindaco della città ha commentato l’accaduto, confermando i dettagli dell’irruzione armata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini e il soccorso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’irruzione armata nel locale. Nella serata di ieri, 30 aprile, a Bisceglie (BAT), due uomini con il volto coperto da passamontagna sono entrati in un ristorante aprendo il fuoco all’interno del locale. L’azione si è conclusa con la morte di A.P., 62 anni, maitre di sala, colpito mortalmente mentre si trovava sul posto di lavoro. Secondo le prime ricostruzioni investigative, il professionista sarebbe stato raggiunto dai colpi per errore, trovandosi sulla traiettoria degli spari destinati ad un’altra persona. Il vero obiettivo e la fuga dei sicari. Gli inquirenti ritengono che il bersaglio dell’agguato fosse il titolare del ristorante, già noto alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sparatoria a Bisceglie, maitre ucciso per errore in un ristorante: le parole del sindaco Notizie correlate Sparatoria Bisceglie: maitre ucciso per errore in un ristoranteAGI - Sarebbero entrati nel ristorante già sparando i due uomini con il volto coperto da passamontagna che ieri sera hanno fatto irruzione in un... Bisceglie, sparatoria in un ristorante: uomo di 62 anni ucciso per erroreUn’altra tragedia scuote la città di Bisceglie, in Puglia: nella serata di ieri è stato ucciso nel ristorante in cui lavorava Angelo Pizzi, 62 anni,... Tutti gli aggiornamenti Sparatoria Bisceglie: maitre ucciso per errore in un ristoranteAGI - Sarebbero entrati nel ristorante già sparando i due uomini con il volto coperto da passamontagna che ieri sera hanno fatto irruzione in un locale a Bisceglie (Bat), uccidendo Angelo Pizzi, 62 an ... msn.com Sparatoria ristorante Bisceglie: ucciso per errore un cameriere, in due hanno esploso una quindicina di colpiSparatoria ieri sera in un ristorante di Bisceglie: ucciso per errore un cameriere. Due persone a volto coperto hanno seminato il panico esplodendo una quindicina di colpi. Sul caso indagano i carabin ... trmtv.it