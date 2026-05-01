Spaccio differenziato | l' hashish dei giovanissimi nascosto nei mastelli dei rifiuti

Da agrigentonotizie.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Favara, il mercato dello spaccio continua a operare, con un nuovo metodo che coinvolge giovani e ambienti insoliti. Le forze dell'ordine hanno scoperto che l’hashish viene nascosto all’interno di mastelli dei rifiuti, rendendo più difficile il ritrovamento. Le indagini sono in corso e mirano a smascherare chi gestisce questa rete di distribuzione, che si sviluppa anche nelle aree centrali della città.

Il mercato della droga a Favara non si ferma e trova rifugi sempre più impensabili tra le strade del centro. Durante un controllo mirato nei pressi di corso Vittorio Veneto, la polizia ha recuperato circa 20 grammi di hashish e uno spinello pronti per il consumo. La sostanza stupefacente era.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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