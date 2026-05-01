Spaccio differenziato | l' hashish dei giovanissimi nascosto nei mastelli dei rifiuti

A Favara, il mercato dello spaccio continua a operare, con un nuovo metodo che coinvolge giovani e ambienti insoliti. Le forze dell'ordine hanno scoperto che l’hashish viene nascosto all’interno di mastelli dei rifiuti, rendendo più difficile il ritrovamento. Le indagini sono in corso e mirano a smascherare chi gestisce questa rete di distribuzione, che si sviluppa anche nelle aree centrali della città.

Il mercato della droga a Favara non si ferma e trova rifugi sempre più impensabili tra le strade del centro. Durante un controllo mirato nei pressi di corso Vittorio Veneto, la polizia ha recuperato circa 20 grammi di hashish e uno spinello pronti per il consumo. La sostanza stupefacente era.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate RSA, scoperto lo spaccio: hashish nascosto dentro un cuscino? Cosa sapere Carabinieri arrestano uomo di 53 anni con 300 grammi di hashish in una RSA di Caserta. Leggi anche: Como, spaccio di hashish tra giovanissimi: denunciato 17enne che vendeva droga agli amici Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Smantellato covo dello spaccio nell'edificio abbandonato: due giovani bloccati dopo la fuga; Quadro elettrico con sorpresa in un condominio: interviene la polizia; Palermo, blitz antidroga dei Carabinieri: arresti e sequestri tra hashish, contanti e armi; Spaccio di droga in due diverse zone di Napoli: arrestati un 31enne ed un 40enne. Spaccio di hashish e cocaina nel centro storico di Lecce: chiesto l’arresto per treLECCE - Spaccio di cocaina e hashish nel centro storico del capoluogo salentino e la procura chiede l’arresto di tre leccesi. Nelle scorse ore, davanti al ... corrieresalentino.it Spaccio di hashish e marijuana anche a minorenni: arrestato 25enneLa Guardia di Finanza di Avellino ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di un giovane nato nel 2001, residente ad Ariano ... cronachedellacampania.it Colognola, spaccio di droga: due arresti, sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacenti - facebook.com facebook