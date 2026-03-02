Como spaccio di hashish tra giovanissimi | denunciato 17enne che vendeva droga agli amici

A Como, la Polizia di Stato ha denunciato un ragazzo di 17 anni per aver venduto hashish a giovanissimi. I controlli nelle ultime settimane hanno permesso di scoprire l’attività di spaccio tra i giovani della zona. Le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato il minorenne, che avrebbe fornito droga ai suoi coetanei durante i controlli di routine.

L'episodio è emerso venerdì mattina nella.