Brescia | la crisi umanitaria in Ucraina e i progetti di Fondazione Punto Missione

Lunedì 30 marzo alle 20:45, presso il Cinema – Teatro Sante Capitanio & Gerosa a Brescia, si terrà un evento organizzato da Fondazione Punto Missione dedicato alla crisi umanitaria in Ucraina. La serata prevede un approfondimento sui progetti e le azioni della fondazione in risposta alla situazione nel paese. L’iniziativa si svolge in via Botticelli 5 e mira a informare il pubblico sulle attività in corso.

Fondazione Punto Missione organizza una serata di approfondimento sull'Ucraina lunedì 30 marzo alle ore 20:45 presso il Cinema – Teatro Sante Capitanio & Gerosa (Via Botticelli 5, Brescia). In un tempo in cui le guerre continuano a segnare profondamente la vita di milioni di persone, Fondazione Punto Missione rilancia il proprio impegno con la Campagna di Pasqua 2026 - "Restare accanto è dare speranza" a favore dei progetti in Ucraina, invitando la comunità bresciana a trasformare un gesto semplice, come la scelta di un uovo di cioccolata, in un segno concreto di solidarietà. "In questa Pasqua, tempo di rinascita e speranza, vogliamo scegliere di non restare indifferenti.

