Il 17 marzo partirà da un aeroporto europeo un volo con a bordo 100 volontari provenienti da più di 17 nazioni. La missione umanitaria europea, intitolata

“Mancano 7 giorni alla partenza del volo che vedrà 100 partecipanti da oltre 17 paesi partire e arrivare a Cuba. Lo stiamo facendo perché la situazione a Cuba, dopo il 29 gennaio, ha continuato a peggiorare. Lo strangolamento che Trump sta applicando a questa piccola isola è qualcosa che non si può neanche raccontare, se non scoprendola con i propri occhi. Sta finendo il combustibile per i trasporti, stanno chiudendo le scuole, le terapie intensive. Le persone non hanno corrente per cucinare. Trump sta asfissiando un popolo”. Così Roberto Forte, vicepresidente di AICEC (Agenzia di Interscambio Culturale ed Economico con Cuba), l’agenzia che sta organizzando la missione umanitaria dell’ European Convoy for Cuba. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Cuba, il 17 marzo parte la missione umanitaria europea "Un altro mondo è possibile"

