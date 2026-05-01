La gara per la gestione del verde pubblico a Foggia è stata temporaneamente sospesa. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento giudiziario avviato dalle autorità competenti. Il WWF ha commentato la vicenda, evidenziando come l’approssimazione nelle procedure possa danneggiare la città e l’ambiente locale. Restano da capire i motivi alla base della sospensione e le eventuali implicazioni legali che ne derivano.

Sospesa la gara sul verde pubblico a Foggia. WWF: "Basta approssimazione sulla pelle della città e dell'ambiente. Si ritiri il bando, subito la Consulta per realizzare il Piano del Verde" La sospensione della gara d'appalto per la manutenzione del verde pubblico, l'Accordo Quadro biennale suddiviso in quattro lotti per un valore complessivo stimato in oltre 8 milioni di euro, disposta dal Tribunale Amministrativo Regionale a seguito di un ricorso, rappresenta l'ennesimo e triste capitolo di una gestione amministrativa fallimentare. Come WWF Foggia, lo denunciamo a gran voce: si continua ad agire con estrema approssimazione e le spese di questa inefficienza ricadono, inevitabilmente e pesantemente, sulla città e sul nostro fragile patrimonio ambientale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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