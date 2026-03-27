Il 26 marzo, presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia, si è svolta la prima seduta pubblica relativa alla gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico a Foggia. La gara, del valore complessivo di oltre 8 milioni di euro, riguarda l’assegnazione dei primi quattro lotti destinati alla cura delle aree verdi della città.

Ribassi fino al 34% e quattro aziende diverse per la manutenzione del verde cittadino. Le 'Tre Fiammelle' tra le quattro imprese aggiudicatarie Prende forma il nuovo assetto della manutenzione del verde pubblico a Foggia. Nella mattinata del 26 marzo, presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia, si è svolta la prima seduta pubblica della gara per l’affidamento dei servizi di cura del verde urbano. Si tratta di un appalto particolarmente rilevante, strutturato come accordo quadro della durata di due anni, con possibilità di proroga per ulteriori due. Il valore complessivo dell’operazione, in caso di estensione, supera gli 8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Verde pubblico a Foggia, gara da oltre 8 milioni: assegnati i primi quattro lotti

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