A Sora, ieri mattina, le forze dell’ordine hanno condotto un intervento con unità cinofile provenienti da Nettuno. Durante il blitz, il cane poliziotto ha trovato circa 10 grammi di hashish nascosti in un locale commerciale, che è stato successivamente chiuso. Inoltre, sono stati sanzionati alcuni automobilisti trovati in infrazione durante i controlli stradali. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

? Cosa sapere Blitz interforze a Sora: unità cinofila da Nettuno individua 10 grammi di hashish.. Chiuso un locale commerciale e sanzionati automobilisti durante i controlli stradali.. Il pomeriggio di ieri a Sora è stato segnato da un massiccio intervento coordinato tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con l’impiego di un’unità cinofila giunta da Nettuno per colpire lo spaccio e le irregolarità commerciali. L'operazione straordinaria, mirata a presidiare le zone più delicate della città e a contrastare i reati predatori, ha il coinvolgimento diretto degli agenti del Commissariato locale in un piano di controllo capillare volto a garantire la sicurezza urbana e il rispetto delle norme vigenti nei luoghi di ritrovo e lungo le arterie stradali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sora, blitz interforze: cane poliziotto trova droga e locale chiuso

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