Sora controlli interforze | droga sanzioni e chiusura di un’attività

Nel pomeriggio di ieri, nella città di Sora, si è svolto un servizio straordinario di controlli interforze. Durante le operazioni, sono state eseguite verifiche a persone e veicoli, sono state sequestrate sostanze stupefacenti e sono state applicate sanzioni amministrative. È stata anche disposta la chiusura temporanea di un’attività commerciale. L’operazione ha coinvolto diverse forze dell’ordine presenti sul territorio.

Nel pomeriggio di ieri è stato effettuato un servizio straordinario di controllo interforze nella città di Sora. All’operazione hanno preso parte la Polizia di Stato, con gli agenti del locale Commissariato e un’unità cinofila proveniente da Nettuno, insieme a Guardia di Finanza e Polizia Locale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Controlli interforze nei locali pubblici di Salerno e provincia: irregolarità, sanzioni e un’attività sospesaPrefettura e forze dell’ordine in campo per la sicurezza nei luoghi di aggregazione: nel mirino antincendio, lavoro nero e capienza dei locali Nel... Movida sicura in Valle. Controlli interforze. Sospesa l’attività di un localeProsegue senza soluzione di continuità l’attività dei carabinieri che, ormai da tempo e con sempre maggiore frequenza, hanno intensificato le... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Controlli interforze: cinque segnalati per droga e un denunciato per violazione del foglio di via; Frosinone e provincia blindate dalle Forze dell'Ordine: arresti, denunce e sequestri di droga in un weekend di controlli straordinari; Sora – Controlli interforze a tappeto, nel mirino le zone sensibili; Si fotografa con una pistola, 20enne tradito dai social: scoperto anche con la droga in casa. Controlli interforze in città: trovata droga, chiusa un'attività irregolareUn giovane è stato fermato con l'hashish. Chiusura per un esercizio aperto nonostante un divieto legato a carenze di agibilità ... ciociariaoggi.it Sora, controlli straordinari interforze: 140 persone identificateOperazione con Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale: sequestrata droga grazie all’unità cinofila, verificati anche veicoli ed esercizi pubblici ... tunews24.it Sora le fotografie - facebook.com facebook