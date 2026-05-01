Sophie Codegoni rivela dopo quanti tentativi è rimasta incinta | l’iconico racconto

Sophie Codegoni ha condiviso pubblicamente il numero di tentativi necessari prima di riuscire a concepire. La sua testimonianza riguarda il percorso personale e le difficoltà affrontate in questa esperienza. La rivelazione arriva dopo settimane di attesa e discussioni sui social media, dove l’ex concorrente di reality show ha deciso di aprirsi con i suoi follower. La notizia ha suscitato interesse tra chi cerca di capire meglio le sfide legate alla maternità.

La Codegoni nelle sue stories Instagram ha risposto divertita alle domande di tanti utenti. Alla domanda “Dopo quanti tentativi sei rimasta incinta?” Sophie ha risposto: “Questa storia l’ho già raccontata ma merita di essere raccontata di nuovo perché mi fa sempre molto ridere. Poi in realtà è una bella storia e darà speranza. Io vado dalla ginecologa a fare il mio solito controllo, soffro di ovaio policistico, lei mi dice “guarda che tu farai veramente fatica ad avere figli ti conviene smettere la pillola, perché ci metterai comunque tanto tempo”. Smetto la pillola, è bastata una volta, incinta. Menomale perché sono felicissima ed è stata la cosa più bella della mia vita”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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