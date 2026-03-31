Stop al braccialetto elettronico all' ex di Sophie Codegoni | nuova svolta dopo la denuncia per stalking

Il giudice ha deciso di revocare il braccialetto elettronico che aveva imposto all'ex fidanzato di un'influencer, accusato di stalking dalla stessa. La misura, precedentemente adottata, era stata disposta dopo una denuncia presentata dalla donna. La decisione arriva dopo che sono stati valutati gli elementi del caso, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici che hanno portato alla revoca.

Revocato l'obbligo di indossare il dispositivo. Una decisione di Codegoni ha cambiato le condizioni di sicurezza Continua il discusso caso Alessandro Basciano-Sophie Codegoni con un nuovo capitolo. Dopo l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico per il dj ex fidanzato dell'influencer di origini riccionesi - accusato da lei di stalking - il giudice ha deciso di revocare l'uso di questo dispositivo di sicurezza. Una decisione che arriva dopo sei mesi dall'inizio di questa misura cautelare e precisamente dopo un'istanza presentata dall'avvocato di Basciano, Leonardo D'Erasmo. La notizia è riportata da Today. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Stop al braccialetto elettronico all'ex di Sophie Codegoni: nuova svolta dopo la denuncia per stalking Articoli correlati Leggi anche: Alessandro Basciano, svolta nel caso: stop al braccialetto elettronico (grazie a Sophie Codegoni) Leggi anche: Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Alessandro Basciano, svolta nel caso: stop al braccialetto elettronico (grazie a Sophie Codegoni); Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni; Alessandro Basciano, svolta nel caso: stop al braccialetto elettronico: ecco perché; Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni. Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie CodegoniAlessandro Basciano non dovrà più indossare il braccialetto elettronico. La decisione del giudice arriva dopo che Sophie Codegoni ha deciso di trasferirsi a Milano a poche centinaia di metri da dove ... virgilio.it Il caso si complica dopo la revoca del braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano. Al centro, la scelta di Sophie Codegoni di trasferirsi a pochi metri dall’ex, per il giudice un segnale di minore paura, mentre fonti vicine parlano di un errore facebook Revocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano: "L'ex Sophie Codegoni è andata a vivere vicino a lui" #alessandrobasciano x.com