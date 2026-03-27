Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni

Il giudice ha deciso di revocare l’obbligo del braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, che non dovrà più rispettare tale misura. La revoca è stata disposta dopo che Sophie Codegoni si è trasferita in una nuova abitazione. La misura era stata applicata precedentemente e ora si è conclusa con questa decisione.

Alessandro Basciano non dovrà più indossare il braccialetto elettronico. La decisione del giudice arriva dopo che Sophie Codegoni ha deciso di trasferirsi a Milano a poche centinaia di metri da dove vive l’ex compagno, circostanza ritenuta determinante da Leonardo D’Erasmo, il legale del deejay. L’avvocato ha così spiegato che, per far rimuovere il dispositivo al suo cliente, ha presentato un’istanza, che è stata accolta. Rimosso il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano Il provvedimento del GUP Le tappe della storia sentimentale dell'influencer e del deejay Rimosso il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano Il giudice ha deciso di revocare il braccialetto elettronico a cui era sottoposto il deejay. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni Articoli correlati Basciano, revocato il braccialetto elettronico: decisiva la scelta di Sophie Codegoni di trasferirsi vicino all’exNuovo sviluppo nella vicenda giudiziaria che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. “Stanno insieme”. Alessandro Basciano, nuova fidanzata famosa dopo Sophie CodegoniDopo mesi segnati da processi, accuse incrociate e lacrime esibite davanti alle telecamere, Alessandro Basciano sembra aver deciso di voltare pagina... Approfondimenti e contenuti su Alessandro Basciano Basciano, revocato il braccialetto: decisiva la scelta di Codegoni di trasferirsi a 300 metri dall’exIl giudice revoca il braccialetto elettronico a Basciano: la scelta di Sophie Codegoni di abitare vicino all’ex compagno cambia le condizioni che avevano ... fanpage.it Alessandro Basciano, resta il braccialetto elettronico: tra i motivi anche un tatuaggioResta in vigore la misura cautelare per Alessandro Basciano. Il GIP del Tribunale di Milano ha infatti respinto la richiesta di revoca del braccialetto elettronico, confermando anche il divieto di avv ... comingsoon.it