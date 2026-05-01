Sondaggi Ipsos Campo Largo per la prima volta sopra il centrodestra

Secondo i sondaggi Ipsos pubblicati oggi sul Corriere della Sera, il gruppo chiamato Campo Largo ha superato per la prima volta il centrodestra nelle rilevazioni sulle intenzioni di voto. I dati mostrano un cambiamento rispetto alle precedenti rilevazioni, con il Campo Largo che si attesta sopra il centrodestra. Nando Pagnoncelli ha illustrato i risultati durante un intervento sul quotidiano.

I sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere della Sera dicono che il Campo Largo è per la prima volta sopra il centrodestra nelle rilevazioni sulle intenzioni di voto. Mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 4,1%, un punto in più rispetto al mese scorso, con voti presi a Lega e Fratelli d’Italia. Oggi il Carroccio è ai minimi storici: 5,8%, con una perdita di un ulteriore 0,5%. Anche Fratelli d’Italia lascia sul campo lo 0,5% su marzo collocandosi oggi al 26,2%, il risultato più basso dalle elezioni europee. Forza Italia perde anch’essa lo 0,5% ma si colloca al 9%, uno dei livelli più alti degli ultimi due anni.🔗 Leggi su Open.online

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