Un uomo di 51 anni, originario della provincia dell’Aquila e residente a Fano, è stato arrestato ad Alicante dalle forze di polizia spagnole dopo essere stato ricercato per mesi. L’uomo è coinvolto in un caso di furto di denaro da macchinette slot e altri apparecchi di gioco. La sua fuga si è conclusa con l’arresto, avvenuto nella città spagnola.

Fano, 1 maggio 2026 – È ad Alicante che si è chiusa la fuga di un 51enne, nato in provincia dell’Aquila e residente a Fano, rintracciato e arrestato dalla polizia spagnola dopo mesi di ricerche. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Pesaro: ora è stato estradato in Italia, dove dovrà scontare una pena complessiva di sette anni e sette mesi di reclusione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Fano, l’uomo era il gestore di fatto (e titolare fittizio) di un bar nella zona porto, formalmente intestato alla convivente. Proprio quel locale, sempre secondo l’accusa, sarebbe stato utilizzato come base operativa per un sistema studiato per sottrarre denaro dalle slot machine e dalle macchine cambia monete.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soldi sottratti da slot e macchinette, rintracciato e arrestato in Spagna

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