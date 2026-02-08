Fermano dopo 20 anni | arrestato in Spagna latitante per droga e armi Rintracciato grazie a cooperazione internazionale

Dopo più di vent’anni di latitanza, un uomo di 35 anni, condannato per droga e armi, è stato catturato in Spagna. La polizia internazionale ha seguito la pista e lo ha preso in custodia, chiudendo un caso che durava da molto tempo.

Un latitante albanese di 35 anni, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, è stato arrestato in Spagna dopo oltre vent’anni di fuga. L’operazione, condotta dai carabinieri del Reparto Operativo di Fermo in stretta collaborazione con le autorità spagnole e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, segna la conclusione di una lunga e complessa attività investigativa che ha attraversato i confini di diversi paesi. L’uomo, ricercato attivamente dal 2004, è stato localizzato e catturato in territorio iberico, dove aveva trovato rifugio dopo un periodo trascorso in Albania.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cremona, 31 dicembre 2025 – Dopo dieci anni di latitanza, un uomo romeno di 45 anni è stato rintracciato e arrestato in un motel alle porte della città.

Un latitante albanese, condannato a 21 anni di reclusione per reati legati allo traffico di droga, è stato arrestato dopo 25 anni di fuga.

Gli infetti non si fermano, 28 anni dopo avrà un terzo film firmato Alex Garland e Danny BoyleLa pestilenza continua a dilagare, infatti 28 anni dopo avrà un terzo film, continuando ad espandere la saga inaugurata da Danny Boyle nel 2001 con il primissimo 28 giorni dopo, concepito da Alex ... wired.it

2 eurogol fermano l'astinenza fuori casa! Dopo 476 giorni senza vittorie in trasferta, la Sampdoria torna finalmente a vincere. La partita di Modena è stata tutt'altro che facile, anzi nel primo tempo la squadra di mister Sottil ha le migliori occasioni. Decisivo il gio facebook

#Roma, emergenza infortuni: dopo Koné e Dovbyk si fermano anche Robinio Vaz, Venturino ed Hermoso x.com