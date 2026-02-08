Fermano dopo 20 anni | arrestato in Spagna latitante per droga e armi Rintracciato grazie a cooperazione internazionale

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo più di vent’anni di latitanza, un uomo di 35 anni, condannato per droga e armi, è stato catturato in Spagna. La polizia internazionale ha seguito la pista e lo ha preso in custodia, chiudendo un caso che durava da molto tempo.

Un latitante albanese di 35 anni, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, è stato arrestato in Spagna dopo oltre vent’anni di fuga. L’operazione, condotta dai carabinieri del Reparto Operativo di Fermo in stretta collaborazione con le autorità spagnole e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, segna la conclusione di una lunga e complessa attività investigativa che ha attraversato i confini di diversi paesi. L’uomo, ricercato attivamente dal 2004, è stato localizzato e catturato in territorio iberico, dove aveva trovato rifugio dopo un periodo trascorso in Albania.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

