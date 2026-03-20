Arezzo, la polizia ha arrestato un uomo di 40 anni a Firenze, accusato di aver minacciato e picchiato lo zio per ottenere dei soldi. L’indagato è stato fermato nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’arresto è stato eseguito dopo che le forze dell’ordine hanno rintracciato il sospetto nella città toscana.

AREZZO – La polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un 40enne italiano indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dello zio. L’uomo, che da alcuni giorni si era reso irreperibile risultando latitante, è stato rintracciato a Firenze al termine di un’attività investigativa condotta dalla squadra mobile, sotto il coordinamento della procura di Arezzo. La vicenda ha preso avvio da una denuncia presentata dallo zio del 40enne alla questura di Arezzo, segnalando una serie di comportamenti vessatori e violenti da parte del nipote, caratterizzati da continue richieste di denaro accompagnate da minacce, ingiurie e, in alcuni casi, aggressioni fisiche. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo: minaccia e picchia lo zio per i soldi. 40enne rintracciato a Firenze e arrestato

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