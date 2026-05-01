Nove ex dipendenti di una nota casa editrice, tra cui un dirigente, sono passati a lavorare per un’altra grande azienda del settore dopo che quest’ultima ha completato l’acquisto di un ramo d’azienda legato all’editoria scolastica della storica casa editrice in liquidazione volontaria. Contestualmente, sono state distribuite somme di denaro ai soci e ai dipendenti che si trovavano già a casa.

Nove lavoratori ormai ex Hoepli, tra cui un dirigente, entrano nell’organico di Mondadori, gruppo che ieri ha perfezionato l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’ editoria scolastica della storica casa editrice finita in liquidazione volontaria. Il colosso di Segrate, guidato dall’amministratore delegato Antonio Porro, ha chiuso così l’operazione, mentre la libreria nel cuore di Milano si avvia verso la chiusura a inizio maggio e il futuro degli altri asset Hoepli è nebuloso. Così come, oltre ai nove posti di lavoro “salvati“, è in bilico il destino dei dipendenti, la maggior parte in cassa integrazione. "Allo stato attuale Mondadori...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Full MovieCinderella boldly calls off her engagement and leaves with the CEO

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Soldi ai soci e dipendenti a casa; Leonardo Maria Del Vecchio e Delfin: come si ottiene (e si rimborsa) un mega-prestito da 11 miliardi. Fratelli permettendo; Il Fisco può tassare gli ex soci anche se la società è estinta; Olimpiadi, per autobus e navette fattura da 5 milioni di euro ma i soldi del Governo ancora non ci sono: ''C'è preoccupazione, a rischio il bilancio e la tenuta del trasporto locale''.

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